Windows 11: problemi con le GPU di AMD

Stando a tutta una serie di segnalazioni emerse online nel corso degli ultimi giorni che sono state raccolte dalla redazione di WindowsLatest, Windows 11 starebbe provocando alcuni problemi con i driver delle GPU AMD. Per la precisione, il sistema operativo installerebbe automaticamente i driver per sostituire quelli più recenti con le versioni più datate.

Windows 11: problemi con i driver AMD

Questa modifica fa si che gli utenti visualizzino il seguente messaggio: “Windows Update potrebbe aver sostituito automaticamente il driver grafico AMD. Pertanto, la versione del software AMD che hai avviato non è compatibile con il driver grafico AMD attualmente installato”.

In un documento di supporto, AMD ha confermato che Windows Update potrebbe installare un driver UWP per le GPU Radeon, il quale non è compatibile con la versione presente sul computer del software AMD Adrenalin Edition.

Per cercare di far fronte alla cosa, in attesa che il colosso di Redmond provveda a risolvere in via ufficiale, AMD consiglia due soluzioni: la prima consiste nel bloccare l’installazione automatica dei driver per le schede grafiche Radeon, mentre la seconda consiste nel reinstallare l’AMD Software adoperando però il sito ufficiale di AMD che è l'unica fonte originale e affidabile.

Per disattivare l'aggiornamento automatico dei driver AMD occorre procedere nel seguente modo: usare la combinazione di tasti Windows + S per effettuare una ricerca in Windows, digitare "Cambia impostazioni di installazione dispositivo", fare clic su No (il dispositivo potrebbe non funzionare come previsto) e premere sul tasto Salva modifiche per confermare e salvare i cambiamenti che sono stati apportati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.