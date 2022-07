Windows 11: Microsoft migliora la barra delle applicazioni

Nelle scorse ore, Microsoft ha avviato il rilascio della Insider Preview Build 25163 di Windows 11 nel Dev Channel. Tra le varie novità introdotte, quelle maggiormente interessanti sono senza dubbio alcuno le modifiche relative alla barra delle applicazioni, una delle componenti maggiormente criticate dagli utenti dopo i cambiamenti sul fronte estetico che sono state implementate con le relase più recenti del sistema operativo di casa Redmond.

Windows 11: overflow delle applicazioni aperte sulla taskbar

Andando più in dettaglio, la modifica riguarda l’overflow delle applicazioni aperte: gli utenti sono in grado di visualizzare le icone di tutte quelle in esecuzione anche se lo spazio disponibile sullo schermo è limitato. Ciò è possibile grazie all’impiego di un apposito pulsante che mostra un menu con il resto delle app, come visibile pure nello screenshot d'esempio presente di seguito.

Il raggruppamento delle icone avviene in maniera completamene automatica quando la bara delle applicazioni raggiunge la sua capienza massima, il che permetterà di ottenere un’esperienza di passaggio e apertura più produttiva quando lo spazio a disposizione è contenuto.

Unitamente alla novità in questione, la Insider Preview Build 25163 include un ricco elenco di correzioni per i vari bug che sono stati riscontrati, alcuni miglioramenti per il Microsoft Store e un’interessante aggiunta che permette di velocizzare il caricamento dei file su OneDrive.

Chi non dispone ancora di un product key per Windows 11 può procurarselo su Amazon, c’è quello per la versione Home al prezzo di 145 euro e quello per la versione Pro al prezzo di 259 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.