Windows 11 KB5016629: ecco il Patch Tuesday di agosto

Microsoft ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento cumulativo KB5016629 destinato a Windows 11, il Patch Tuesday per questo mese di agosto. Il pacchetto include principalmente correzioni relative alla sicurezza, qualche ottimizzazione legata alle prestazioni, una manciata di fix e una funzionalità inedita. Vediamo nel dettaglio cosa contiene.

KB5016629 è il Patch Tuesday di agosto per Windows 11

Per dare il via al download e alla successiva installazione è sufficiente aprire l'utility Windows Update, come mostra lo screenshot qui sotto. In alternativa, i file per eseguire l'operazione manualmente sono disponibili all'interno del Microsoft Update Catalog. Al termine è chiesto un riavvio. Così facendo, il sistema operativo passa alla build 22000.856.

Partiamo dalla già citata funzionalità inedita. Interessa Focus Assist (Assistente Notifiche in italiano) e aggiunge un'opzione che permette di ricevere notifiche urgenti anche quando la modalità è attiva.

Microsoft è inoltre intervenuta per correggere alcuni bug riguardanti Esplora File (crash provocato dall'interazione con i pulsanti Play o Pausa della tastiera e aprendo il menu contestuale su un monitor esterno), il menu Start (anomalie all'apertura) e il pulsante Ricerca presente sulla barra delle applicazioni (errata visualizzazione di un riquadro bianco). Il numero totale dei fix è pari a 22.

A livello di sicurezza, il pacchetto include la patch per la vulnerabilità CVE-2022-34713 soprannominata DogWalk, falla rimasta esposta per lungo tempo e che affligge tutte le più recenti versioni del sistema operativo.

We finally fixed the #DogWalk vulnerably. Sadly this remained an issue for far too long. thanks to everyone who yelled at us to fix it @j00sean @ImreRad — Johnathan Norman (@spoofyroot) August 9, 2022

KB5016616 e KB5016623 arrivano su Windows 10

Dal gruppo di Redmond sono inoltre giunti gli aggiornamenti cumulativi destinati a Windows 10: KB5016616 e KB5016623 sono a disposizione per coloro che utilizzano le release 21H2, 21H1, 20H2 e 1809. Al loro interno trovano posto correzioni di bug, fix per la sicurezza e miglioramenti delle prestazioni. Non manca nemmeno la novità già descritta per Focus Assist. Anche in questo caso, il processo di installazione può essere avviato da Windows Update oppure manualmente partendo da Microsoft Update Catalog.