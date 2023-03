Windows 11 infastidisce con il watermark sulla compatibilità

Microsoft ha ricominciato a dar fastidio agli utenti che utilizzando Windows 11 su tutti quei computer che non sono ufficialmente supportati. In molti, infatti, stanno segnalando la comparsa di un watermark sul desktop che avvisa che non vengono rispettati i requisiti hardware minimi.

Windows 11 e il fastidioso watermark per il rispetto dei requisiti minimi

Andando più in dettaglio, su Windows 11, Il watermark “Requisiti di sistema non soddisfatti" viene mostrato nell’angolo inferiore destro del desktop su computer con una dotazione hardware non corrispondente a quella prevista dal colosso di Redmond per il suo più recente sistema operativo, in primo luogo UEFI, Secure Boot e TPM 2.0.

L’installazione su computer con caratteristiche hardware diverse può infatti avvenire comunque, ricorrendo all’impiego di appositi tool di terze parti, ma la pratica non è consigliata e soprattutto non è riconosciuta ufficialmente da Microsoft per ovvie ragioni.

Microsoft stessa, però, ha segnalato un metodo per eliminare il watermark, funzionante solo sulle edizioni Professional e Enterprise del suo ultimo OS. Per liberarsene, dunque, occorre aprire i criteri di gruppo e attivare la voce “Nascondi i messaggi quando i requisiti di sistema di Windows non sono soddisfatti” in Criteri di gruppo locali > Configurazione computer > Modelli amministrativi > Sistema. Per le altre versioni di Windows 11 bisogna invece effettuare una modifica nel registro.

Da tenere presente che usando Windows 11 su un computer non ufficialmente supportato gli aggiornamenti mediante Windows Update sono perfettamente fruibili, ma in fase di installazione viene verificata la compatibilità e se il PC non rispetta tutti i requisiti viene mostrato il messaggio incriminato sul desktop.

