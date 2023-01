Windows 11: il Patch Tuesday di gennaio è disponibile

Il secondo martedì del mese è arrivato e come di consueto Microsoft ha reso disponibile per il download e l’installazione i nuovi aggiornamenti cumulativi per Windows 11, quelli meglio noti con il nome di Patch Tuesday.

Windows 11: disponibili per il download i pacchetti KB5022303 e KB5022287

I pacchetti del Patch Tuesday di gennaio 2023 sono quelli siglati come KB5022303 per chi utilizza un PC basato sulla più recente versione 22H2 (che porta Windows 11 alla build 22621.1105) e KB5022287 per chi sta ancora usando la versione 21H2 (che porta Windows 11 alla build 22000.1455).

Tra le principali novità introdotte sul fronte sicurezza, gli update apportano la correzione della grave vulnerabilità CVE-2023-21674 già sfruttata dai cybercriminali per eseguire attacchi mirati e ottenere privilegi amministrativi.

I bug corretti sono invece soltanto tre, conseguenzialmente all’interruzione nel rilascio delle versioni di anteprima a dicembre. Il primo è relativo alla componente Local Session Manager, il secondo alle connessioni ODBC, mentre il terzo la comparsa improvvisa della Blue Screen of Death a causa dell’errore 0xc000021a. Ci sono pure altri problemi non ancora risolti e che verranno sistemati con patch future.

I pacchetti si possono scaricare e installare tramite Windows Update. Al termine del processo è chiesto un riavvio del computer, pertanto è bene salvare preventivamente tutti i lavori in corso ed eventualmente procedere quando non è necessario utilizzare il computer e si ha modo di tenere traccia della procedura. In alternativa, il download dei pacchetti può avvenire manualmente tramite il portale Update Catalog.

