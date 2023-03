Windows 11: Esplora file con file suggeriti

A quanto pare, Microsoft ha deciso di dare il via ai test per una nuova funzione da integrare in Esplora file su Windows 11 che va a mostrare i file suggeriti nella parte in alto dell’interfaccia grafica, con l’intendo di rendere l’applicazione ancora più smart.

Windows 11: Esplora file mostra i file suggeriti in alto

Come comunicato dalla stessa azienda di Redmond in un post apposito sul suo blog e come visibile osservando l'immagine di questo articolo, aprendo la scheda Home di Esplora file, nella parte in alto dell’interfaccia viene mostrato un tab in cui sono presenti dei file specifici che possono tornare utili agli utenti.

Lo sviluppo della feature è tuttavia ancora nelle prime fasi e attualmente non è dato sapere se tali file saranno mostrati sulla base delle abitudini degli utenti oppure se Microsoft andrà ad implementare sistemi differenti per renderli maggiormente pertinenti.

Per il momento pare che vengano suggeriti i file memorizzati sul cloud o che sono stati condivisi da altri utenti con il proprio account, ma ciò potrebbe ovviamente cambiare successivamente.

Il suddetto sistema è ad oggi fruibile solo da alcuni utenti iscritti al Dev Channel che hanno installato la Preview Build 24304. Inoltre va tenuto presente che il funzionamento viene garantito soltanto se si effettua l’accesso con un account Azure Active Directory che è disponibile in esclusiva per gli utenti business.

Da notare che nella Preview Build 23403 test, ovvero quella che porta in dote la funzione descritta nelle righe precedenti, ci sono anche per i sottotitoli live in più lingue, tra cui c'è anche l'italiano, e qualche altra novità minore.

