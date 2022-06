Windows 11: ecco la patch per i problemi di login

Nelle scorse ore, Microsoft ha provveduto a rilasciare una patch per Windows 11 che va a risolvere il fastidioso problema di login subentrato con l’update KB5014697 rilasciato il 14 giugno, relativo solo ai dispositivi ARM e che implicava l’impossibilità di accedere ad alcuni servizi di Microsoft 365 mediante Azure Active Directory.

Windows 11: fix per accedere a Microsoft 365 con Azure Active Directory

Andando più in dettaglio, in seguito all’installazione dell'aggiornamento in questione, oltre che di quello siglato come KB5014699 destinato però a Windows 10, gli utenti in possesso di un PC ARM non sono stati più in grado di eseguire il login con Azure Active Directory ad alcuni servizi inclusi in Microsoft 365, tra cui Teams, OneDrive e Outlook. La soluzione provvisoria data dal colosso di Redmond consisteva nello sfruttare la versione Web dei servizi, ma è chiaro che l’esperienza d’uso restituita è totalmente differente.

Con il rilascio degli update KB5016138 per Windows 11 e KB5016139 per Windows 10 da poco avvenuto, però, il problema è stato risolto. Il download può avvenire tramite Windows Update, Windows Update for Business, Windows Server Update Services (WSUS) e Microsoft Update Catalog.

Da notare che l’aggiornamento di Windows 11 del 14 giugno ha portato in dote pure un altro bug relativo alla funzione di hotspot Wi-Fi che impedisce di stabilire in maniera corretta il collegamento a Internet, ma per il momento su questo fronte non vi sono novità, sebbene Microsoft abbia promesso il rilascio di un fix a stretto giro.

