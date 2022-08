Windows 11 e giochi Android: la nuova build migliora le performance

Microsoft ha iniziato la distribuzione di una nuova build preview del sottosistema Android di Windows 11 che porta con sé diversi miglioramenti di compatibilità durante l'esecuzione dei giochi mobile. Inoltre, vengono segnalati miglioramenti sulle performance in diversi altri aspetti, insieme alla correzione di diversi bug.

Il sottosistema arriva quindi alla versione 2206.40000.15.0 e, una volta installata, gli utenti che hanno accesso alla preview scopriranno un maggior supporto verso periferiche da gioco per i titoli Android, oltre appunto ad un incremento interessante dal punto di vista delle performance.

Windows 11: compatibilità con Android sempre migliore

Dando un'occhiata al changelog dell'aggiornamento, emergono nel dettaglio tutte le novità previste con questa installazione tra cui quelle già citate, quindi una migliore compatibilità con mappature da gioco su tastiera, gamepad e altri sistemi di controllo.

In generale, da segnalare anche alcuni aggiustamenti dal punto di vista tecnico, da ricercare in miglioramenti allo scrolling e alla rete, una risoluzione minima di default per le finestre Android fissata a 220dp, aggiornamenti di sicurezza, miglioramenti grafici, fix generale di diverse problematiche riscontrate con la precedente build e altro ancora.

Questa versione conferma ulteriormente l'impegno di Microsoft volto a garantire una integrazione sempre più efficace tra Windows 11 e l'universo Android, allo scopo di creare quasi una piattaforma unica che funzioni allo stesso modo di quanto visto nell'ecosistema Apple tra Mac, iPad e dispositivi iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.