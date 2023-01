Windows 11: dump del kernel in tempo reale da Gestione attività

Microsoft ha da poco annunciato la disponibilità della nuova build 25276 di Windows 11 per tutti gli iscritti al canale Dev del programma Insider e la principale novità che questa porta in dote riguarda Gestione attività (ovvero il Task Manager), che adesso permette di ottenere un dump del kernel in tempo reale, senza andare a interrompere il funzionamento del sistema operativo.

Windows 11: dump live del kernel tramite Task Manager

Andando più nello specifico, il nuovo tool di diagnostica risulta essere integrato direttamente in Gestione attività e consente di individuare con maggiore facilità la presenza di eventuali bug o comunque le cause di possibili cali di prestazioni, tutto senza interrompere il funzionamento di Windows 11, diversamente da quanto accade con un dump tradizionale.

Per usufruire della nuova funzionalità, gli sviluppatori non devono far altro che accedere alla sezione Dettagli di Gestione attività e fare clic destro con il mouse sul processo System, dunque bisogna procedere andando a scegliere la voce apposita annessa al menu contestuale mostrato.

In base alle diverse esigenze, si possono catturare dump completi oppure parziali e il file viene salvato in %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps .

Per chi non ne fosse a conoscenza oppure non lo ricordasse, il dump altro non è che uno snapshot della memoria del kernel che viene salvato in un file.

Al momento non è chiaro quando, di preciso, la nuova funzionalità verrà resa rilasciata su larga scala. Inoltre, attualmente è disponibile soltanto per un gruppo selezionato di utenti, pertanto non tutti gli Insider potrebbero essere in grado di fruirne.

