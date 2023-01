Windows 11: disponibile l'aggiornamento KB5522360

Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha reso disponibile il nuovo aggiornamento per Windows 11 siglato come KB5522360. Gli utenti possono effettuarne il download tramite Windows Update. Si tratta di un update opzionale, questo va precisato, ma include diversi fix e interessanti miglioramenti che vale la pena prendere in considerazione e che verranno poi introdotti con il Patch Tuesday di febbraio.

Stando a quanto indicato nel changelog che è stato condiviso da Microsoft, questi sono i principali bug su cui l'aggiornamento va a intervenire.

Risolve un problema che potrebbe verificarsi quando l'Input Method Editor (IME) è attivo. Le applicazioni potrebbero bloccarsi quando usi contemporaneamente mouse e tastiera.

Risolve un problema che potrebbe verificarsi quando converti o riconverti Kanji giapponese usando un'app di set di caratteri multibyte (MBCS). Il cursore potrebbe spostarsi nella posizione sbagliata durante la digitazione.

Risolve un problema che interessa i file immagine che trovi tramite la ricerca sulla barra delle applicazioni. Questo problema impedisce l'apertura di tali immagini.

Risolve un problema che impedisce la ricerca di un file in base al contenuto del file.

Risolve un problema che interessa alcuni controller di gioco. Quando il controller di gioco è connesso al computer, il computer potrebbe non passare alla modalità sospensione.

Inoltre, sono stati apportati alcuni miglioramenti con lo scopo di migliorare l’esperienza offerta da Windows 11, i quali sono relativi alle modalità degli aggiornamenti di anteprima di .NET Framework, a un problema che interessava searchindexer.exe e alla configurazione del processore dati di diagnostica.

Da tenere presente che dopo aver completato l'installazione del pacchetto KB5522360, il sistema operativo passa alla build 22621.1194.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.