Windows 11: disponibile la build 25120, anche per ARM64

Nelle score ore, Microsoft ha rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 25120 ai Windows Insider nel canale Dev. La sostanziale differenza rispetto alla build precedente sta nel fatto che ora è disponibile per i computer ARM64 e ci sono pure i file ISO che possono essere scaricati.

Windows 11 Insider Preview Build 25120: supporto per ARM64 e altre novità

Con la nuova versione di Windows 11 in questione sono stati altresì apportati diversi miglioramenti e sono state effettuate delle correzioni dell’OS a livello generale.

Tra le principali modifiche c’è la risoluzione di un problema che poteva causare il blocco delle impostazioni durante l’apertura, quello che impediva la corretta lettura dei testi nella pagina delle prestazioni quando era abilitato un tema di contrasto e il miglioramento delle prestazioni della visualizzazione delle reti Wi-Fi dopo aver abilitato la connettività wireless nelle impostazioni rapide del sistema.

Uno dei cambiamenti più rilevanti, però, è senza dubbio alcuno l’introduzione della barra di ricerca sperimentale sul desktop, visibile nell'immagine sottostante. Mediante la barra in questione, con un semplice clic diventa possibile trovare contenuti online e accedere direttamente a un sito. Se i feedback raccolti durante la fase di test saranno positivi, quasi sicuramente la funzionalità verrà integrata in maniera definitiva nel pacchetto Sun Valley 3 (o 23H2) che farà capolino il prossimo anno. Diversamente, la "trovata" verrà accantonata.

Va poi tenuto presente che la nuova build porta in dote anche alcuni problemi noti per i quali non è stata trovata ancora risoluzione, relativi all’impiego delle didascalie e all’uso dei giochi.

