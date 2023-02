Windows 11: corretto il bug degli aggiornamenti non supportati

Microsoft ha informato di aver posto rimedio a un fastidioso problema che coinvolgeva svariati utenti e che riguardava la possibilità di effettuare l’aggiornamento a Windows 11 22H2 senza però riuscire effettivamente a completare la procedura d’installazione.

Windows 11: Microsoft ha risolto il bug degli aggiornamenti non supportati

Andando più in dettaglio, la problematica è stata rilevata dal team di ingegneri di Microsoft giovedì 23 febbraio ed è stata risolto lo stesso giorno, con la distribuzione del fix a tutti gli utenti interessati nelle ore successive.

Nella giornata di venerdì della scorsa settimana, infatti, gli utenti hanno riferito su Reddit e Twitter che i dispositivi non supportati sono stati ancora una volta presi di mira con gli aggiornamenti del sistema operativo.

"Ad alcuni dispositivi hardware non idonei di Windows 10 e Windows 11, versione 21H2 è stato offerto un aggiornamento impreciso a Windows 11", ha spiegato Microsoft in una nuova voce all'Health Dashboard del sistema operativo aggiunta il giorno stesso delle segnalazioni. È stato altresì riportato che "Questi dispositivi non idonei non soddisfacevano i requisiti minimi per eseguire Windows 11. I dispositivi che hanno riscontrato questo problema non sono stati in grado di completare il processo di installazione dell'aggiornamento".

L’azienda di Redmond ha poi fatto sapere che il rollout forzato della versione 22H2 del suo OS è stato avviato a partire da gennaio per dispositivi che utilizzano la versione 21H2, in vista della fine del supporto programmato per il 10 ottobre 2023.

Microsoft ha anche segnalato di essere al lavoro per risolvere un altro problema che impedisce ai server WSUS aggiornati a Windows Server 2022 di distribuire gli aggiornamenti di febbraio 2023 di Windows 11 22H2 agli endpoint degli ambienti enterprise.

