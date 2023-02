Windows 11 consentirà di terminare i processi dalla taskbar

Prossimamente Windows 11 permetterà di terminare i processi in esecuzione direttamente dalla barra delle applicazioni, senza dover passare per Gestione attività come invece avviene adesso, o almeno questo è quel che è emerso nel corso delle ultime ore dall’analisi della build 25300 rilasciata agli Insider nel Dev Channel.

Windows 11: terminare i processi dalla taskbar è possibile

Per terminare i processi, dunque, basterà aprire la jump list dalla barra delle applicazioni e premere il nuovo pulsante dedicato.

La jump list è semplicemente il menu contestuale che compare quando si clicca con il tasto destro del mouse sull’icona di un’applicazione sulla taskbar.

Da tenere però presente che il nuovo comando non compare per impostazione predefinita, ma va abilitato mediante il tool di modifica ViveTool con il seguente comando. Dopo l’immissione occorre riavviare il computer per far sì che le modifiche apportate vengano effettivamente applicate.

vivetool /enable /id:42592269

Prima del rilascio della build in questione la jump list permetteva già di di chiudere una finestra, ma si tratta di un’attività molto più superficiale dell’effettiva terminazione del processo sottostante, la quale potrebbe rimanere in esecuzione in background.

Un'altra cosa da tenere a mente è che attualmente la nuova funzione si trova ancora in uno stato quasi completamente sperimentale, quindi il suo funzionamento potrebbe rivelarsi altamente instabile. Inoltre, sempre in virtù della sua natura, qualora dovessero presentarsi intoppi e problemi non è da escludere che Microsoft possa decidere di non implementare in via definitiva la nuova funzione o che possa valutare di rimandarne l’aggiunta a un momento non meglio precisato.

