Windows 11: come nascondere subito tutte le finestre inattive

Chi usa il PC per studio o per lavoro tende ad avere una moltitudine di finestre aperte sul desktop per gestire questa o quell’altra attività. Cercare di ridurne il numero, però, permette di avere maggiore concentrazione e soprattutto di trovare in maniera più rapida e indolore, come si suol dire, ciò di cui si ha effettivamente bisogno. Gli utenti Windows 11 hanno dalla loro un pratico trucco per riuscirci rapidamente.

Windows 11: ecco come minimizzare subito le finestre inattive

Non tutti lo sanno, ma il più recente sistema operativo di casa Microsoft integra una speciale funzione grazie alla quale è possibile nascondere rapidamente tutte le finestre inattive, andandole a minimizzare all’istante, senza dover intervenire sulla barra del titolo di ciascuna di essa come invece andrebbe fatto, il che comporterebbe un'inevitabile perdita di tempo e ulteriore confusione.

Per poterla sfruttare, occorre innanzitutto attivarla, accedendo alla sezione Impostazioni di Windows 11 e poi a quella Multitasking, dopodiché bisogna portare su Attivato l'interruttore in corrispondenza dell'opzione Scuotimento della finestra nella barra del titolo.

Una volta abilitata la funzione, per minimizzare tutte le finestre eccetto quella attiva basta fare clic sinistro con il mouse sulla barra del titolo di quest’ultima e, continuando a tenere cliccato, scuoterla. Subito dopo, come per magia, le varie finestre inattive spariranno dal desktop.

Per ripristinare le finestre che sono state minimizzate sfruttando la funzionalità in questione sarà poi sufficiente replicare la procedura descritta poc’anzi.

Da tenere però presente che sfruttando questa funzione non saranno ripristinate le finestre che sono state minimizzate individualmente prima di scuotere la finestra attiva.