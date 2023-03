Windows 11: come disattivare VBS e velocizzare il sistema

Su Windows 11 e anche su Windows 10, Microsoft ha implementato una funzione denominata Isolamento core, in inglese Virtualization Based Security (VBS). È integrata in Microsoft Defender e sfrutta la virtualizzazione hardware per creare un ambiente di esecuzione isolato e protetto all'interno dell'OS. Questo ambiente, chiamato Virtual Secure Mode (VSM), sfrutta il processore del computer e le estensioni Intel VT-x e AMD-V per creare una sandbox all'interno della quale le applicazioni si possono eseguire in sicurezza.

Come fare per disattivare VBS su Windows 11

L'attivazione di VBS su Windows può comportare una leggera perdita di performance. La virtualizzazione hardware utilizzata da VBS richiede infatti un impegno maggiore da parte del processore del PC, motivo per cui a risentirne sono in special modo le configurazioni meno prestanti. Alla luce di ciò, capire come disattivare VBS può tornare utile per velocizzare il sistema.

Per riuscirci, è in primo luogo necessario verificare se la funzione è effettivamente attiva o meno, digitando Informazioni di sistema nel campo di ricerca della taskbar di Windows, selezionando il suggerimento pertinente tra i risultati proposti e, nella finestra che compare sul desktop, individuando la riga Sicurezza basata sulla virtualizzazione: se è presente la stringa In esecuzione VBS è abilitato, mentre se c'è quella Non abilitato non occorre procedere oltre.

Per cui, se la funzione VBS è attiva, per disabilitarla bisogna digitare Isolamento core nella casella di ricerca di Windows e portare su Disattivato l'interruttore posizionato in corrispondenza della voce Integrità della memoria.

Successivamente bisogna riavviare il computer, come da richiesta, per fare in modo che le modifiche apportate vengano effettivamente applicate al sistema.