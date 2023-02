Windows 11: c'è il fix per la copia lenta dei file

Da qualche tempo a questa parte, diversi utenti lamentano un’eccessiva lentezza nell’esecuzione delle operazioni di copia dei file su Windows 11, situazione che ha iniziato a verificarsi in seguito all’installazione degli ultimi aggiornamenti rilasciati per l’OS. A quanto pare, però, il bug è destinato a venire spazzato via con Moment 2.

Windows 11: fix per la copia dei file in arrivo con Moment 2

Microsoft ha infatti riconosciuto l’esistenza di un problema relativo al rallentamento della copia dei file sulle reti e che potrebbe interessare pure le configurazioni locali. Inizialmente si è pensato che potesse essere correlato al protocollo Server Message Block (SMB), ma un dipendente dell'azienda di Redmond ha poi confermato che il problema era più radicato in quanto correlato al kernel.

Il problema è stato successivamente patchato sul canale Insider e ulteriori correzioni sono state apportate successivamente. Un paio di giorni fa, poi, il fix definitivo è stato reso disponibile agli Insider sul canale Relase Preview. Quest’ultima build di anteprima contiene essenzialmente ciò che il futuro aggiornamento Moment 2 porterà in dote e che dovrebbe venire rilasciato il mese prossimo.

Nel changelog dell’ultima Release Preview build 22621.1343 (KB5022913) di Windows 11 si legge infatti: Abbiamo risolto un problema che riguardava la copia da una rete a un'unità locale. La copia è stata più lenta del previsto per alcuni utenti.

Da notare che nel mentre i pacchetti per il futuro aggiornamento delle funzionalità Moment 3 per Windows 11 22H2 hanno già iniziato a trapelare e sono emerse anche tracce relative a Moment 4.

