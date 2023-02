Windows 11: attivazione e disattivazione dell'ora sulla taskbar

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Microsoft intende offrire agli utenti la possibilità di personalizzare maggiormente la barra delle applicazioni di Windows 11, o almeno questo è ciò che sembra dall’analisi di alcune stringhe rinvenute nella build 25300 del sistema operativo rilasciata nelle scorse ore nel canale Dev.

Windows 11: ulteriori personalizzazioni per la taskbar in cantiere

Andando più in dettaglio, le stringhe fanno riferimento alla possibilità di attivare e disattivare la visualizzazione di data e ora sulla barra delle applicazioni, a seconda delle preferenze e delle esigenze del singolo utente.

Occorre tuttavia tenere a mente che il fatto che siano presenti le suddette stringhe non da la sicurezza in merito alle future mosse di Microsoft. L'azienda, infatti, potrebbe pure non implementare la possibilità di disattivare l’orologio sulla taskbar, ma è comunque interessante notare come l’azienda stia considerando questa opportunità.

Nel frattempo, molti utenti chiedono che venga inserita la possibilità di separare gli indicatori Wi-Fi, volume e batteria presenti anch’essi sulla barra delle applicazioni, ma a quanto pare per il momento il colosso di Redmond non ha intenzione di compiere nuove mosse in tal senso.

Da tenere presente che la data e l’ora sulla barra delle applicazioni non sono l’unico elemento che Microsoft potrebbe presto consentire di attivare o disattivare sul suo più recente sistema operativo. Sono infatti attese riprogettazioni pure per l’area di notifica, con la possibilità di disattivare il menu di overflow, al fine di conferire un design più snello e minimale a Windows 11.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.