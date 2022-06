Windows 11: arrivano le cartelle per app sul desktop

La versione Sun Valley 2 di Windows 11 non è ancora stata rilasciato in variante stabile, ma nelle scorse è stato già confermato l’arrivo di Sun Valley 3, il successivo major update del più recente sistema operativo di casa Microsoft, in merito a cui sono state diffuse alcune informazioni sulle sue feature.

Windows 11: su Sun Valley 3 arriva "app foler for desktop"

La redazione di Windows Latest ha infatti dato notizia di una funzione che indubbiamente potrà fare la gioia dei più: le cartelle di app e programmi sul desktop. Per la precisione, nelle versioni per Insider di Windows la feature si chiama “app foler for desktop” e consente di creare cartelle con all'interno diverse app sul desktop, andando quindi a offrire ulteriori possibilità di personalizzazione e organizzazione.

La funzione consente di riunire in un unico slot le app e i programmi posti all’interno di una specifica cartella, in modo tale da occupare uno spazio ridotto. Il design, come visibile nello screenshot illustrativo annesso di seguito, è molto simile a quello già usato su mobile, ad esempio su iOS. Le cartelle, inoltre, possono essere rinominate e personalizzare dall’utente, al pari di quanto avviene con quelle “tradizionali” del sistema operativo.

Così come accade per tutte le novità destinate agli Insider, occorre tenere presente che, per quanto interessanti possano risultare, le cartelle per app sul desktop potrebbero però non giungere mai su Windows 11 per gli utenti finali, restando confinate allo stadio di beta qualora non venissero particolarmente apprezzate in fase di test o qualora causassero bug e problemi grazi al sistema operativo.

Chi non ha ancora installato Windows 11 sul proprio computer e intende avvalersi del nuovo sistema operativo e accedere alle future novità, può effettuarne l'acquisto su Amazon su cui è disponibile in versione Home al prezzo di 145 euro e in versione Pro al prezzo di259 euro.