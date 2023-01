Windows 11: arrivano gli angoli arrotondati su Microsoft Edge

L’ultima versione di Microsoft Edge che è stata rilasciata in via sperimentale porta in dote un cambiamento decisamente interessante relativo all’interfaccia utente di Windows 11, ovvero l’adozione degli angoli arrotondati su siti Web, video e qualsiasi altra cosa venga aperta all’interno del browser.

Windows 11: angoli arrotondati ovunque con Microsoft Edge

Come segnalato dalla redazione di Windows Latest, questa funzione è abilitata per impostazione predefinita in alcune installazioni di Microsoft Edge e offre ai bordi del navigatore angoli più arrotondati piuttosto che dritti e aggiunge un sottile effetto ombra Fluent Design. È possibile che anche gli utenti di Windows 10 possano beneficiare dei nuovi effetti, ma per il momento il cambiamento è risultato visibile soltanto su Windows 11.

Da tenere presente che la nuova funzione è stata attivata sulla più recente versione Canary di Edge, motivo per cui non è da dare per certo che alla fine venga effettivamente implementata. Come spesso succede per le feature sperimentali, l’adozione degli angoli arrotondati in Edge potrebbero non trovare il giusto riscontro o dare origine a problemi in base ai quali l’azienda di Redmond potrebbe valutare essere il caso di bandire.

A proposito di novità introdotte in Edge, la relase stabile 109 implementa la previsione del testo sfruttata pure da Microsoft Editor per aiutare gli utenti a scrivere più velocemente e a ridurre gli errori grammaticali. Il risultato è un’esperienza di scrittura fluida e con meno errori. La funzione è stata attivata sulle versioni inglesi di Edge negli Stati Uniti, in Australia e in India e sta venendo apprezzata in maniera particolare dalla maggior parte degli utenti.

