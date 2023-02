Windows 11: aggiornamento più rapidi per .NET Framework

Nelle scorse ore, Microsoft ha comunicato di aver reso disponibile l’update cumulativo KB5022845 destinato a Windows 11 22H2, il quale risulta essere particolarmente interessante perché porta in dote una gran bella novità: la possibilità di installare il .NET Framework in maniera molto più rapida che in passato.

Windows 11: installare il .NET Framework diventa un'operazione più veloce

Il miglioramento è dovuto dall’introduzione della Unified Update Platform (UUP) che verrà resa disponibile anche per gli update di Windows a partire dal 28 marzo prossimo.

Prima dell’introduzione di questa novità, con l’installazione dell’ultimo feature update del sistema operativo gli aggiornamenti del .NET Framework non venivano installati. Alla luce di ciò, occorreva effettuare un riavvio per applicare l’aggiornamento ed eseguire una nuova ricerca con Windows Update per trovare e scaricare il .NET Framework, dunque compiere un secondo riavvio. Si trattava, in sostanza, di una procedura lunga e pure piuttosto macchinosa.

L’intera procedura di cui sopra viene ora enormemente snellita e sveltita con la Unified Update Platform, visto e considerando che il secondo riavvio non è più necessario perché gli gli aggiornamento del .NET Framework sono integrati in quelli di Windows 11.

Da tenere presente che, unitamente alla novità in questione, il nuovo aggiornamento cumulativo porta in dote una migliorata gestione degli update. Precedentemente, quando veniva fatto clic sul pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti in Windows Update, il sistema operativo scaricava anche le anteprime degli update del .NET Framework, mentre ora si possono scegliere gli aggiornamenti opzionali da installare nella sezione Impostazioni > Windows Update > Impostazioni avanzate > Aggiornamenti opzionali di Windows 11.

