Windows 11: aggiornamento per il bug dei file XPS

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha informato di aver rilasciato degli aggiornamenti di emergenza per Windows 11 e per Windows 10 al fine di risolvere un bug che era stato introdotto con l’aggiornamento di sicurezza per il .NET Framework del 13 dicembre 2022 e che era relativo alla visualizzazione dei documenti in formato XPS.

Windows 11: aggiornamento di emergenza per il bug XPS

Andando più nello specifico, in seguito all’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di dicembre dello scorso anno, molti utenti hanno iniziato a lamentare problemi di rendering per i documenti XPS visualizzati con applicazioni basate su WPF (Windows Presentation Foundation).

Specificamente, non venivano mostrati alcuni elementi strutturali e semantici, tra cui tabelle, storyboard, link e immagini. Non si è invece presentato alcun problema con il visualizzazione XPS integrato nel sistema operativo.

Per far fronte alla cosa, il colosso di Redmond aveva subito condiviso due soluzioni provvisorie: era possibile eseguire uno script PowerShell o modificare manualmente il registro di sistema per disattivare la protezione aggiuntiva introdotta con l’aggiornamento di dicembre.

Adesso, però, i workaround non sono più utili, in quanto il colosso di Redmond ha corretto direttamente il problema tramite i nuovi aggiornamenti di emergenza, i quali non sono però disponibili su Windows Update, ma vanno scaricati manualmente mediante il Windows Update Catalog.

Prima di procedere con l'installazione dell’aggiornamento, per fare in modo che tutto fili per il verso giusto, è consigliabile chiudere tutte le applicazioni che fanno uso del .NET Framework. A procedura ultimata, poi, il computer deve essere riavviato per far sì che gli aggiornamenti vengano effettivamente applicati.

