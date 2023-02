Windows 11: aggiornamenti UUP da marzo

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha annunciato il lancio degli aggiornamenti UUP (Unified Update Platform) per Windows 11 che saranno disponibili dal 28 marzo prossimo. Si tratta di aggiornamenti molto più leggeri di quelli attuali e pertanto molto più veloci da scaricare e installare sul sistema operativo.

Windows 11: in arrivo gli aggiornamenti UUP, più leggeri e veloci

È dal 2016 che il colosso di Redmond sta lavorando duramente a una soluzione che consenta di effettuare l’aggiornamento dei suoi sistemi operativi per evitare lungaggini e intoppi di vario genere e finalmente con gli aggiornamenti UUP la cosa può essere risolta. A beneficiarne saranno tutti gli utenti, anche coloro che non sono interessanti a conoscere i tecnicismi della cosa o che comunque non si reputano degli esperti in ambito informatico.

Microsoft fa sapere di essere riuscita a ridurre drasticamente le dimensioni dei file di aggiornamento, fino al 30%, e un file più leggero significa ovviamente un download più veloce. Questo, però, non è l’unico vantaggio degli aggiornamenti UUP, che possono includere diversi elementi all’interno dello stesso aggiornamento.

Inoltre, chi non ha ancora provveduto ad effettuare l’installazione di alcune funzioni o di determinate patch di sicurezza, potrà installare tutto in una volta, senza dover riavviare il PC più volte. A questo, va poi sommato che il operativo viene ripristinato automaticamente durante il processo al fine di poter garantire prestazioni ottimali.

In un post sul blog della Tech Community, Thad Martin, Principal Program Manager di Microsoft, ha spiegato i vantaggi di UUP delineando in maniera dettaglia tutti i miglioramenti attesi.

