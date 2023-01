Windows 11: aggiornamenti in loco senza supporti

Molti utenti ritengono che effettuare un aggiornamento in loco possa rappresentare la soluzione migliore per passare da un vecchio sistema operativo a una versione più recente dello stesso. Ciò riguarda, ad esempio, il passaggio da Windows 10 a Windows 11 o anche tra varie versioni di Windows 11.

Windows 11: nuova funzione per aggiornamenti in loco

Per chi non ne fosse a conoscenza, un aggiornamento del genere si riferisce all'opzione "Aggiorna questo PC ora" annessa al Media Creation Tool. Per eseguire un aggiornamento in loco, dunque, è necessario scaricare lo strumento in questione e fare clic sull'opzione apposita per iniziare a "reinstallare" la build più recente del sistema operativo.

Il Media Creation Tool funziona abbastanza bene, ma a quanto pare Microsoft sta cercando di proporre il processo di aggiornamento in questione su Windows 11 mediante una nuova opzione nelle impostazioni di Windows Update.

Infatti, nelle build di anteprima più recenti, Microsoft sta testando una nuova funzionalità che combina l'aggiornamento in loco e le feature dello strumento di creazione multimediale in un unico pacchetto per semplificare la reinstallazione dell'aggiornamento o della build esistente.

Andando più nello specifico, c'è una nuova opzione nascosta, denominata "Risolvi i problemi senza reimpostare il PC" nella sezione Sistema > Ripristino dell'app Impostazioni. Microsoft la descrive come un nuovo modo per reinstallare la build esistente di Windows 11. Al momento, l'opzione non fa nulla in quanto, ma ciò potrebbe cambiare nelle prossime build di anteprima.

Da tenere presente che il ripristino può richiedere un po' di tempo. Prima di avviarlo, dunque, è consigliabile provare a risolvere i problemi che affliggono il sistema eseguendo uno strumento di risoluzione dei problemi.

