Windows 11 24H2: l'app "PC Manager" non convince

Microsoft ha iniziato a distribuire Windows 11 24H2 in bundle con la sua nuova app "ottimizzatore di PC", Microsoft PC Manager, in alcune regioni, partendo dalla Cina. Questa applicazione, già disponibile da tempo sul Microsoft Store, promette di "salvaguardare il PC in modo silenzioso e affidabile", ma ha già suscitato polemiche per alcune sue pratiche discutibili. PC Manager mira a ottimizzare le prestazioni dei PC ripulendo la memoria e lo spazio su disco, liberando così risorse preziose per migliorare le performance del sistema.

Inoltre, dovrebbe ridurre gli annunci e i pop-up indesiderati, offrendo un'esperienza utente più fluida e meno invasiva. L'app offre anche un controllo dello stato di salute del sistema, effettuando scansioni per identificare virus, malware o altri problemi potenziali che potrebbero influenzare le prestazioni del dispositivo. Tra le funzionalità aggiuntive, include mini-applicazioni e strumenti come un pulitore del registro e un gestore di avvio, che permettono agli utenti di gestire meglio le risorse e le impostazioni del proprio PC.

L'app PC Manager non convince: soluzione inefficaci e dannose per il sistema

Nonostante queste promesse, PC Manager ha già sollevato critiche per alcune sue pratiche. È stata accusata di suggerire tecniche di ottimizzazione inefficaci o addirittura dannose per il sistema, sollevando dubbi sulla reale utilità dell'app. Inoltre, include link affiliati che potrebbero generare profitti per Microsoft a discapito degli utenti, sollevando questioni di etica e trasparenza.

Un altro punto controverso è la promozione insistente di Bing come motore di ricerca predefinito, che mette in dubbio la neutralità dell'app e l'effettivo beneficio per l'utente. Al momento, l'integrazione di PC Manager in Windows 11 è disponibile solo per i clienti in Cina. Non è chiaro se Microsoft abbia intenzione di espandere la distribuzione in altri Paesi, lasciando gli utenti al di fuori della Cina in attesa di ulteriori sviluppi.