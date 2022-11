Windows 11 22H2: Microsoft conferma i problemi con Desktop remoto

I bug che affliggono Windows 11 22H2 sono molteplici. Dal suo rilascio, infatti, si sono susseguite svariate problematiche che hanno dato non poco filo da torcere agli utenti, l'ultima delle quali è stata comunicata in via ufficiale direttamente da Microsoft e riguarda la funzione Desktop remoto.

Windows 11: l'applicazione Desktop remoto smette di rispondere correttamente

Stando a quanto dichiarato dalla stessa azienda di Redmond, su Windows 11 22H2 l'applicazione Desktop remoto potrebbe smettere di rispondere correttamente quando viene effettuata una connessione tramite un gateway Desktop remoto o un broker di connessione Desktop remoto.

Dopo aver installato Windows 11, versione 22H2 (chiamata anche Windows 11 2022 Update), l'applicazione Windows Remote Desktop potrebbe smettere di rispondere quando si connette tramite un gateway Desktop remoto o un Broker di connessione Desktop remoto. [...] Questo problema può essere osservato quando il client si trova ai passaggi "Caricamento della macchina virtuale" o "Configurazione della connessione remota" e potrebbe verificarsi indipendentemente dalla versione del sistema operativo installata sul computer remoto. In alcuni casi, potrebbe apparire il messaggio di errore "La sessione dei servizi Desktop remoto è terminata".

Microsoft afferma però che è improbabile che gli utenti domestici possano andare incontro a questo problema perché il processo di connessione è differente.

Ad ogni modo, l'azienda ha fornito una semplice soluzione alternativa che prevede l'impiego del Task Manager. Per cui, qualora l'applicazione Desktop remoto dovesse smettere di rispondere, per ovviare, almeno per il momento, è possibile procedere nel seguente modo.

Premere la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+Esc sulla tastiera. Selezionare la voce Processi dal menu a sinistra Individuare il processo mstsc.exe nell'elenco visualizzato. Fare clic destro con il mouse sul nome del processo e scegliere la voce Termina attività dal menu contestuale.

