Windows 11 22H2 arriva a settembre, insieme a nuovi Surface?

Ci avviciniamo al primo compleanno di Windows 11, che Microsoft dovrebbe festeggiare con il lancio del primo major feature update: 22H2, con nome in codice Sun Valley 2, è previsto infatti per il mese di settembre, salvo clamorosi cambiamenti dell'ultimo momento.

Nel frattempo, la compagnia di Redmond ha annunciato che a ottobre 2022 terrà il suo primo evento in presenza dall'inizio della pandemia. Si tratta del Microsoft Ignite, l'evento annuale della società dedicato a sviluppatori e amministratori IT, che è previsto a Seattle dal 12 al 14 ottobre prossimi.

Windows 11 22H2 e dei nuovi Surface per festeggiare il decimo anniversario?

Il Microsoft Ignite sarà comunque un evento strettamente limitato, non ancora pronto ad accogliere un grande numero di persone. Non è chiaro se sarà necessario dimostrare di essere vaccinati e che genere di misure di sicurezza sono previste per prevenire eventuali contagi.

L'evento coinciderà con il decimo anniversario di Microsoft Surface e Surface RT, introdotto il 26 ottobre 2012. Secondo The Verge, che cita fonti anonime, sarà un motivo per il quale la compagnia statunitense presenterà dei nuovi dispositivi Surface pensati appositamente per festeggiare l'occasione.

Microsoft Ignite servirà infine anche a fornire un aggiornamento su tutte le novità previste nei prossimi mesi per i prodotti Windows, Office e Azure.

