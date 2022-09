Windows 11 2022 Update e Auto Dark Mode: pace fatta

Auto Dark Mode è un’ingegnosa applicazione per Windows 11 che va a porre rimedio a una di quelle cose che Microsoft avrebbe dovuto implementare direttamente nel suo sistema operativo, ma che per ragioni ignote non ha provveduto a farlo, o almeno non ancora. L'app, infatti, consente di passare automaticamente tra la modalità scura e chiara a seconda dell’ora del giorno e della geolocalizzazione, risparmiando all'utente di dover eseguire questa procedura manualmente ogni volta. Con il rilascio di Windows 11 2022 Update avvenuto la scorsa settimana, però, sono emersi vari problemi di funzionamento e difetti grafici, ma per fortuna tutto è stato prontamente risolto.

Nelle scorse ore, infatti, è stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione, quella siglata come 10.2.0, che, stando alle note degli sviluppatori, va a risolvere i problemi che erano sorti proprio contestualmente al rilascio del major update del più recente sistema operativo del colosso di Redmond, riscrivendo l’intera logica del tema.

Va tuttavia tenuto presente che potrebbero esserci ancora dei problemi a cui porre rimedio, ma l’esperienza complessiva è nettamente migliore che in precedenza.

Un’altra cosa da sottolineare è che l’ultima versione dell’applicazione va ad aggiungere l’opzione poter posticipare il cambio del tema quando il dispositivo è in uso.

Lo scaricamento di Auto Dark Mode può avvenire direttamente dal Microsoft Store oppure può essere effettuato da GitHub. In entrambi i casi, il download è gratuito e inoltre non è presente alcun tipo di pubblicità all’interno dell’applicazione.