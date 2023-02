Windows 10: Microsoft Edge disattiva Internet Explorer

Nelle scorse ore, Microsoft ha informato di aver rilasciato un aggiornamento per il suo browser Edge che su Windows 10 va a disattivare in modo permanente l'ormai vetusto Internet Explorer 11. La cosa era stata preannunciata a dicembre scorso e ora ha trovato attuazione.

Ricordiamo che il supporto per Internet Explorer 11 è terminato il 15 giugno 2022 e in tale occasione il colosso di Redmond aveva fatto sapere che la disattivazione sarebbe avvenuta in seguito, con un aggiornamento distribuito mediante Windows Update. In realtà, poi, Microsoft ha scelto di percorrere una strada diversa, ovvero quella di rilasciare la “software bomb” con un aggiornamento per Edge.

Le icone di Internet Explorer presenti ancora nel menu Start e nella barra delle applicazioni di Windows 10 verranno invece eliminate con l’aggiornamento opzionale del 23 maggio e quindi con l’aggiornamento cumulativo del 13 giugno.

Le versioni di Windows 10 coinvolte sono tutte quelle client, IoT e Enterprise. Il supporto continua a venire garantito per Windows 10 IoT LTSC (Long-Term Servicing Channel), Windows 10 client LTSC, Windows Server LSTC, Windows 8.1 e Windows 7 ESU (Extended Security Updates).

Da tenere presente che non esiste alcun modo per riattivare Internet Explorer 11 e l’unico sistema per poterlo continuare a usare e non effettuare l’aggiornamento di Edge, ma ovviamente si tratta di un’operazione altamente sconsigliata.

Quello che pure non va fatto è disinstallare manualmente Internet Explorer, in quanto in questo modo non funzionerà più la IE Mode di Edge che invece continuerà a venire supportata almeno sino al 2029 e grazie alla quale si possono aprire app e siti Web che non sono ancora del tutto compatibili con il più recente navigatore di casa Redmond basato su Chromium.