Windows 10 e 11: come invertire la selezione dei file

Per selezionare i file in Esplora file su Windows 11 e su Windows 10, le opzioni disponibili sono molteplici. Si può ad esempio sfruttare il clic sinistro del mouse oppure è possibile tracciare un rettangolo di selezione attorno ad essi. Ci sono però taluni casi in cui potrebbe fare comodo invertire la selezione effettuata.

Come attivare la funzione di selezione invertita su Windows 11 e 10

Non tutti lo sanno, ma Windows mette a disposizione degli utenti anche la funzione per effettuare la selezione inversa dei file. Vediamo, dunque, come fare per poterla sfruttare sui più recenti OS di casa Microsoft.

Quando si utilizza Windows 11 , occorre aprire in Esplora file la cartella che contiene i file su cui andare ad agire, selezionare quelli non necessari, quindi bisogna premere sul tasto Menu e cliccare sulla dicitura Inverti selezione.

Quando si utilizza Windows 10, per poter selezionare i file in maniera invertita è sufficiente aprire in Esplora file la cartella che contiene gli elementi di riferimenti, selezionare i file in essa presenti che non occorrono, selezionare la scheda Home e poi l'opzione Inverti selezione.

In entrambi i casi, la selezione dei file è invertita, il che significa che tutti i file che non sono stati selezionati inizialmente sono ora selezionati.

Invertire la selezione è un'opzione utile, come già detto e come si può constatare, ma vale la pena tenere presente che ha pure i suoi difetti. È sempre necessario selezionare tutti i file che non si desidera selezionare. Mentre questo funziona bene se ce ne sono solo una manciata in una directory, non è all'altezza se ce ne sono dozzine o più