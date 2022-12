Windows 10: disponibile il nuovo Media Player di Windows 11

All’inizio dell’anno corrente, Microsoft ha avviato la distribuzione del nuovo Media Player per Windows 11, una versione “rivisitata” del precedente software, con interfaccia e funzioni aggiornate e sviluppata con l’intento di rimpiazzare Groove Music. Il lettore in questione non è però destinato ad essere ad appannaggio del più recente sistema operativo del colosso di Redmond, in quanto d’ora in avanti sarà disponibile pure su Windows 10.

Windows 10: ecco il nuovo Media Player

Attualmente, la novità è fruibile solo per il Release Preview Channel del sistema operativo, ma coloro che desiderano testare già il lettore multimediale sul proprio computer con Windows 10 possono riuscirci mettendo in pratica la semplice procedura di seguito riportata.

Visitare l’indirizzo store.rg-adguard.net (Microsoft Store – Generation Project); Selezionare ProductId dal primo menu a tendina; Immettere 9WZDNCRFJ3PT nel campo di testo della ricerca; Selezionare RP nel secondo menu a tendina; Cliccare sul pulsante con il simbolo della spunta; Scaricare il file Microsoft.ZuneMusic_11.2209.30.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle; Effettuare l'installazione.

Tra le principali novità che il nuovo Media Player porta in dote e che di certo sapranno fare la gioia della maggior parte degli utenti è sicuramente il caso di segnalare la già menzionata interfaccia (la quale risulta essere completamente inedita e concepita per avere maggiore coerenza con i principi del Fluent Design e con WinUI), il supporto alla Dark Mode (per evitare di andare ad affaticare eccessivamente la vista), lo streaming della musica, l’organizzazione della libreria in base a criteri quali album, artista, genere o playlist personalizzate e la possibilità di scorrere tra le copertine dei dischi.

