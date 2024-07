WhatsApp: test avviati per la traduzione istantanea dei messaggi

WhatsApp potrebbe presto introdurre una funzionalità rivoluzionaria per le conversazioni con persone di lingue diverse. Secondo WABetaInfo, l'azienda sta sviluppando un traduttore integrato basato sulla tecnologia Google Live Translate. Questa nuova integrazione consentirebbe agli utenti di tradurre direttamente i messaggi ricevuti in lingue straniere, eliminando la necessità di uscire dall'app per utilizzare traduttori esterni.

Un aspetto particolarmente interessante di Live Translate è la sua capacità di funzionare senza inviare dati personali al cloud di Google. Grazie all'elaborazione dei dati direttamente sullo smartphone, la traduzione può avvenire anche offline, a condizione che l'utente abbia scaricato il pacchetto linguistico desiderato. Tuttavia, è possibile che all'inizio il supporto sia limitato a specifiche coppie di lingue, come inglese e hindi, con la prospettiva di espandersi in futuro.

Una delle incertezze riguarda la compatibilità della nuova funzione. Attualmente, Live Translate di Google è disponibile solo su alcuni dispositivi Pixel, sollevando dubbi sulla disponibilità della funzionalità di traduzione di WhatsApp su tutti gli smartphone Android. È plausibile che Google possa estendere la compatibilità a più dispositivi o che venga stretto un accordo specifico con Meta, la società madre di WhatsApp, per garantire un accesso più ampio.

Un grande passo in avanti per tutti gli utenti

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando verrà rilasciata al pubblico. È importante sottolineare che Apple ha recentemente introdotto un'API per la sua app Translate, aprendo la possibilità per WhatsApp di implementare una soluzione simile anche sui dispositivi iPhone. Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni concrete che suggeriscano l'integrazione imminente di questa funzionalità su iOS.

L'introduzione di un traduttore integrato su WhatsApp rappresenterebbe un grande passo avanti per gli utenti di tutto il mondo, rendendo più facile la comunicazione e superando le barriere linguistiche. La possibilità di tradurre messaggi direttamente all'interno dell'app migliorerebbe significativamente l'esperienza utente, rendendo le conversazioni con persone di altre lingue più fluide e immediate.

Ora non resta che attendere notizie ufficiali da Meta per scoprire se e quando questa innovativa funzionalità verrà resa disponibile. Se implementata correttamente, potrebbe diventare uno strumento indispensabile per milioni di utenti che quotidianamente utilizzano WhatsApp per comunicare a livello globale.