WhatsApp supera i 45 milioni di utenti in UE: più regole con il DSA

WhatsApp ha raggiunto un traguardo significativo nell'Unione Europea, entrando ufficialmente nella categoria delle "Piattaforme Online Molto Grandi" (VLOP) secondo il Digital Services Act (DSA). Questo nuovo status impone alla piattaforma di Meta una serie di obblighi normativi più severi, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza agli utenti.

Il DSA stabilisce che un servizio online viene classificato come VLOP quando supera i 45 milioni di utenti attivi mensili. WhatsApp ha superato questa soglia nel corso del 2023, e il dato è stato confermato dal Commissario Europeo Thomas Regnier in un’intervista a Bloomberg. Secondo una dichiarazione rilasciata da Meta il 14 febbraio, nel corso degli ultimi sei mesi del 2024, la media di utenti attivi mensili che hanno utilizzato la funzione Canali WhatsApp è stata di circa 46,8 milioni.

Contestualmente, il 16 febbraio, WhatsApp ha aggiornato la sua informativa sulla privacy, specificando che l'integrazione di nuove informazioni sulla gestione dei dati personali è stata effettuata per conformarsi agli obblighi imposti dal DSA.

Misure più rigide per WhatsApp

L'inserimento di WhatsApp tra le Piattaforme Online Molto Grandi implica l'adozione di misure più rigide per garantire la protezione degli utenti. Il regolamento europeo impone infatti alle aziende designate come VLOP di fornire strumenti efficaci per segnalare e rimuovere contenuti illeciti, oltre a introdurre restrizioni su pubblicità mirata e profilazione. Inoltre, le norme impongono tutela rafforzata per i minori, limitando la possibilità di mostrare loro annunci personalizzati.

Per gli utenti europei di WhatsApp, ciò si traduce in un maggiore controllo sui propri dati personali e nella possibilità di disattivare i sistemi di raccomandazione e tracciamento pubblicitario.

Le aziende che non rispettano le direttive del DSA rischiano sanzioni economiche molto elevate, con multe che possono arrivare fino al 6% del fatturato globale annuo. WhatsApp non è l'unico servizio di Meta a rientrare in questa categoria: anche Facebook e Instagram sono già considerati VLOP nell'Unione Europea e sono soggetti alle stesse restrizioni.