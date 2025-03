WhatsApp smette di funzionare su alcuni telefoni da maggio 2025

A partire dal 5 maggio 2025, WhatsApp non sarà più supportato su alcuni modelli di smartphone, sia Android che iPhone. La decisione, che riguarda dispositivi più vecchi, è stata presa a causa dell'obsolescenza tecnologica di questi telefoni, che non ricevono più gli aggiornamenti di sicurezza necessari e non sono compatibili con le nuove tecnologie implementate nell’app.

I dispositivi interessati dalla decisione comprendono diversi iPhone, tra cui l’iPhone 5s, l’iPhone 6 e l’iPhone 6 Plus, a meno che non siano aggiornati a iOS 15.1 o versioni successive. Per quanto riguarda gli Android, la compatibilità con WhatsApp cesserà per i modelli rilasciati tra il 2012 e il 2013, come il Samsung Galaxy S3, il Galaxy Note II, il Motorola Moto G, l’HTC One X e l’LG Optimus G, tutti con Android 5 o versioni precedenti.

La ragione principale di questa decisione è che i dispositivi più vecchi non sono più in grado di supportare le tecnologie moderne di WhatsApp, come la crittografia avanzata e l’uso dell’intelligenza artificiale (Meta AI). Inoltre, la sicurezza degli utenti potrebbe essere compromessa, poiché questi telefoni non ricevono più gli aggiornamenti necessari per proteggere da minacce informatiche.

Cosa fare se si possiede uno di questi smartphone

Per chi possiede un iPhone, la soluzione è relativamente semplice: basterà aggiornare il software a iOS 15.1 o versioni successive, andando su "Impostazioni" > "Generali" > "Aggiornamento software". Tuttavia, se il proprio dispositivo non supporta questa versione, l’unica alternativa sarà quella di acquistare un nuovo smartphone.

Per gli utenti Android, purtroppo, non c’è una soluzione software, poiché questi dispositivi non potranno essere aggiornati a versioni superiori di Android. Pertanto, l’unica opzione sarà sostituire il telefono con uno compatibile.

Se non siete sicuri di quale versione del sistema operativo sia installata sul vostro smartphone, è importante verificare subito e, se necessario, aggiornare il dispositivo prima del 5 maggio 2025. In caso di dubbi, si consiglia di contattare l’assistenza WhatsApp o un tecnico specializzato per avere supporto. La scadenza di questa data segna un cambiamento importante per gli utenti di WhatsApp, che dovranno adeguarsi alle nuove esigenze tecnologiche per continuare a usare l'app in sicurezza.