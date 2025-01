WhatsApp Pay si espande, in arrivo 500 milioni di nuovi utenti

Meta segna una vittoria significativa in India, il suo mercato più grande per numero di utenti, grazie alla rimozione delle restrizioni sul servizio di pagamento WhatsApp Pay. La decisione è stata comunicata dalla National Payments Corporation of India (NPCI), che ha ora autorizzato WhatsApp a offrire il suo servizio di pagamento digitale a tutti i suoi oltre 500 milioni di utenti nel paese.

In passato, l’NPCI aveva imposto limiti rigorosi al numero di persone che potevano accedere a WhatsApp Pay. Inizialmente, l’uso era consentito solo a 40 milioni di utenti, una cifra successivamente aumentata a 100 milioni. Questa nuova apertura rappresenta una svolta importante per WhatsApp, segnando un cambio di atteggiamento da parte delle autorità nei confronti delle ambizioni della piattaforma nel settore dei pagamenti digitali.

Il contesto dei pagamenti digitali in India è dominato dalla piattaforma UPI, che gestisce oltre 13 miliardi di transazioni mensili. Tuttavia, vi sono crescenti preoccupazioni sulla concentrazione del mercato, poiché attualmente Google Pay e PhonePe, di proprietà di Walmart, detengono insieme più dell’85% delle transazioni UPI.

Una rivoluzione nell'ambito dei pagamenti digitali

In parallelo, l’NPCI ha deciso di rinviare al 31 dicembre 2026 l’introduzione di una regola che avrebbe limitato al 30% la quota di mercato di ciascuna app sulla piattaforma UPI. Questo rinvio offre a WhatsApp un’opportunità strategica per ampliare la propria base utenti e competere in modo più efficace contro i giganti esistenti.

WhatsApp ha accolto con entusiasmo la decisione, ribadendo il proprio impegno nel fornire un servizio di pagamento digitale che sia semplice, sicuro e affidabile. Questa espansione potrebbe rappresentare un importante passo avanti nell’adozione dei pagamenti digitali in India, contribuendo al progresso dell’inclusione finanziaria nel paese.

Con l’accesso illimitato al mercato indiano, WhatsApp Pay potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel rivoluzionare ulteriormente il panorama dei pagamenti digitali, offrendo una valida alternativa ai servizi dominanti.