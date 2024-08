WhatsApp: novità per gli avatar, più interattivi e personalizzabili

WhatsApp si prepara a introdurre un aggiornamento significativo che trasformerà radicalmente gli avatar, rendendoli più interattivi e personalizzabili. Questi personaggi virtuali, introdotti per la prima volta nel 2022, stanno per subire un'evoluzione che li renderà ancora più unici e coinvolgenti per gli utenti della piattaforma.

Una delle principali novità riguarda la possibilità di scoprire gli avatar 3D nascosti dietro l'icona del profilo di un contatto, aggiungendo un elemento di sorpresa e interattività all’esperienza di utilizzo. Invece di visualizzare semplicemente la classica immagine del profilo, gli utenti potranno scoprire un avatar personalizzato che rappresenta il loro interlocutore.

Questo rinnovamento non si limita alla semplice visualizzazione: gli avatar stessi avranno un design aggiornato, con un aspetto più moderno e una maggiore possibilità di personalizzazione, permettendo agli utenti di esprimere in modo ancora più creativo la propria identità digitale.

Inoltre, sarà possibile arricchire il proprio avatar con abiti e accessori virtuali, acquistabili all'interno dell'app. Questa funzione aggiunge una nuova dimensione alla personalizzazione, permettendo agli utenti di vestire il proprio avatar secondo il proprio stile, creando un alter ego digitale che rispecchi la loro personalità.

Questi cambiamenti non sono casuali, ma fanno parte di una strategia più ampia di Meta, la società madre di WhatsApp. Meta sta infatti lavorando intensamente per sviluppare il metaverso, un ambiente virtuale in cui gli utenti potranno interagire in modo immersivo. Gli avatar rappresentano un primo passo in questa direzione, destinati a diventare un elemento centrale non solo su WhatsApp, ma anche nei visori di realtà virtuale come il Meta Quest.

Per gli utenti, tutto ciò si traduce in un’esperienza di comunicazione più ricca e coinvolgente. Potranno esprimere la loro individualità in modo più creativo e divertirsi con nuove modalità di interazione. Sebbene il metaverso di Meta, noto come Horizon Worlds, sia ancora limitato a pochi paesi, ci si aspetta che presto verrà esteso a un pubblico più ampio, inclusa l’Italia.