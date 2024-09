WhatsApp facilita il trasferimento della proprietà delle community

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzione che semplifica notevolmente il processo di trasferimento della proprietà delle community all'interno dell'app. In passato, il trasferimento della leadership di una community era un processo complesso e macchinoso.

Il proprietario originale doveva creare una nuova community e invitare tutti i membri a lasciare quella esistente per unirsi alla nuova. Questo metodo era spesso fonte di confusione, causando potenzialmente la perdita di membri, poiché non tutti riuscivano a seguire correttamente il passaggio.

Con l'introduzione della nuova funzionalità, questo processo diventa decisamente più intuitivo. Nelle impostazioni della community, gli utenti vedranno una nuova opzione chiamata "Assegna nuovo proprietario". Grazie a questo strumento, il proprietario attuale può selezionare un altro membro della community e trasferire a lui il pieno controllo della gestione.

Nuova funzione scoperta nella versione beta di WhatsApp per Android, la versione 2.24.19.34

Il nuovo leader assumerà tutti i diritti amministrativi, mentre il proprietario originario, pur mantenendo il ruolo di amministratore, perderà la possibilità di effettuare modifiche fondamentali, come disattivare la community o impedire che altri amministratori lo rimuovano.

La funzione è stata scoperta nella versione beta di WhatsApp per Android, versione 2.24.19.34, ed è disponibile per un numero limitato di beta tester che hanno scaricato l'app tramite il Google Play Store. Questa novità fa parte di una serie di aggiornamenti che WhatsApp sta sviluppando per migliorare l'esperienza degli utenti.

Oltre al trasferimento della proprietà, la piattaforma sta lavorando su altre funzionalità, come la possibilità di aggiungere rapidamente persone o gruppi a un elenco di chat preferiti, e sta semplificando l’avvio delle chiamate di gruppo, permettendo agli amministratori di creare link di chiamata direttamente all'interno delle chat. Un'altra funzione in arrivo è l'elenco personalizzato, che consentirà agli utenti di visualizzare facilmente determinate chat o gruppi, posizionandoli in cima all'elenco delle conversazioni.