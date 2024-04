MLOps @ 127.0.0.1: il 21 maggio si parla di Machine Learning e DevOps

Il 21 maggio sarà possibile assistere gratuitamente al MLOps @ 127.0.0.1 2024. Un evento online dedicato alle tematiche del mondo MLOps, cioè l'insieme di pratiche, strumenti e tecnologie che consentono di incrementare l'automazione e migliorare la qualità dello sviluppo, esecuzione e distribuzione dei modelli di Machine Learning. Parliamo quindi di un approccio che prevede una stretta collaborazione tra i team DevOps e quelli che si occupano di Machine Learning.

La CFP della MLOps @ 127.0.0.1 è aperta

Vuoi partecipare come speaker durante l'MLOps @ 127.0.0.1? Sappi che la Call for Paper è aperta a chiunque sia pronto a fornire il proprio contributo in termini di competenze. Hai tempo fino al 25 aprile per inviare la tua proposta.

Il form da compilare è disponibile su questa pagina. Non dovrai fare altro che compilarlo con alcune informazioni personali per poi specificare il titolo (più breve e incisivo possibile) e l'abstract del talk. La descrizione, da scrivere in Italiano, verrà utilizzata sul sito Web ufficiale dell'evento e sui social network. Per facilitare il lavoro dei selezionatori sarà utile sottolineare i temi principali dell'intervento, a quali domande si vuole rispondere e per quale ragione dovrebbe interessare il pubblico della conferenza.

È possibile proporre interventi di livello "biginner", "intermedio" e "avanzato". Ogni talk avrà un durata di 30 minuti, più circa 5 minuti per le domande dal pubblico. In ogni caso è possibile contattare l'organizzazione, il GrUSP, via mail a localhost[at]grusp.org per maggiori informazioni.

Registrati all'evento

Il MLOps @ 127.0.0.1 (o MLOps @ localhost 2024) è rivolto principalmente a DevOps Engineer, IT Manager system engineer, IT architect e IT manager, Cloud Engineer, Data Scientists, Data Engineer, Heads of Digital Transformation, ML Engineer e Data Engineer. Nonché a tutte quelle persone che sono interessate ad approfondire la conoscenza sulle pipeline di Machine Learning per progettare, distribuire e gestire workflow dei team di Data Science.

Come anticipato, si tratta di un appuntamento completamente gratuito ma per partecipare è necessario iscriversi in modo da ricevere il link per partecipare in diretta e, in un secondo tempo, l'accesso ai video dell'evento. Registrati subito!