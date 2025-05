WhatsApp Beta Android: in arrivo una nuova funzione per gli aggiornamenti di stato

La nuova funzione di WhatsApp Beta per Android: contrassegna aggiornamenti di canale come stellati per una gestione dei contenuti più semplice.

