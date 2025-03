WhatsApp Beta Android 2.25.8.12: arrivano le foto in movimento

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per Android, portando la versione alla 2.25.8.12, che introduce una funzionalità molto attesa: la possibilità di inviare foto in movimento nelle chat, nei gruppi e nei canali. Questa nuova funzione mira a rendere l’esperienza di condivisione più dinamica e coinvolgente, permettendo agli utenti di aggiungere una dimensione di movimento alle loro immagini.

Le foto in movimento sono un formato multimediale che cattura non solo un'immagine statica, ma anche alcuni secondi di video e audio prima e dopo lo scatto. Questo tipo di foto offre un'esperienza più immersiva, combinando il meglio di entrambi i mondi: l'immagine e il movimento. Le foto in movimento sono già una caratteristica popolare su dispositivi come i Samsung Galaxy (che utilizzano la funzione Motion Photo), Google Pixel (con il sistema Top Shot/Motion Photos) e iPhone (che supporta le Live Photos).

Con questa nuova funzionalità, WhatsApp sta lavorando per integrare un pulsante dedicato alle foto in movimento direttamente nella galleria. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di scegliere se inviare la versione statica dell'immagine o quella in movimento, a seconda delle preferenze.

Come funzioneranno le foto in movimento?

Le foto in movimento saranno compatibili con chat individuali, gruppi e canali, e anche se il dispositivo del destinatario non supporta nativamente questa funzione, l'immagine verrà comunque visualizzata in forma animata. Gli utenti di iOS vedranno le foto in movimento come Live Photos, in linea con la funzionalità già esistente sui loro dispositivi.

I principali vantaggi di questa novità sono la possibilità di condividere momenti più dinamici, catturando non solo l'immagine ma anche le emozioni e i movimenti del momento. Questo tipo di contenuto rende l’esperienza di condivisione più coinvolgente e interessante. Inoltre, la maggiore flessibilità data dalla possibilità di scegliere tra una foto statica o una animata offre agli utenti più opzioni per comunicare i propri ricordi.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma WhatsApp sta ampliando le sue capacità di condivisione multimediale, cercando di offrire agli utenti un modo più ricco e dinamico per comunicare. In futuro, potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti su questa novità.