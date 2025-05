WhatsApp: adesso è ufficiale, disponibile lancia la tanto attesa app nativa per iPad

Era il grande assente nel panorama delle app per tablet Apple. Oggi, dopo oltre quindici anni dal suo debutto, WhatsApp arriva finalmente su iPad con una versione completamente nativa, ottimizzata per sfruttare al meglio le caratteristiche dei tablet di Cupertino. Una novità attesa da milioni di utenti che ora possono utilizzare la popolare piattaforma di messaggistica in modo più fluido e pratico sui loro dispositivi.

L'interfaccia dell'app di WhatsApp per iPad

La nuova applicazione per iPad mantiene l'interfaccia tipica di WhatsApp, ma con un design adattato ai display più ampi dei tablet. L'app presenta una suddivisione chiara: sulla sinistra si trova la lista delle conversazioni, mentre sulla destra viene visualizzato il contenuto della chat selezionata. Tutte le principali funzionalità già presenti nelle altre versioni sono incluse, comprese le chiamate video e audio, gli stati, le comunità e tutte le opzioni di messaggistica a cui gli utenti sono abituati.

Integrazione con funzionalità esclusive

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova app è l'integrazione con le funzionalità dell'iPad esclusive di iPadOS. L'app supporta infatti strumenti avanzati come Stage Manager, Split View e picture-in-picture, offrendo agli utenti una gestione flessibile delle conversazioni. Ad esempio, è possibile mantenere una chat aperta in una finestra mentre si utilizza un'altra applicazione, oppure partecipare a una videochiamata sfruttando la funzione picture-in-picture. Inoltre, l'app consente di condividere lo schermo durante le videochiamate e di utilizzare entrambe le fotocamere del dispositivo, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso.

Ora tocca ad Instagram

Nonostante il pieno supporto ai tablet Apple, è curioso notare che le note di rilascio sull'App Store non menzionano esplicitamente la compatibilità con iPad. Tuttavia, questo dettaglio non ha impedito agli utenti di accogliere con entusiasmo l'arrivo di un'app dedicata, evitando così di dover ricorrere alla meno pratica versione web. La possibilità di utilizzare WhatsApp in modo nativo su iPad rappresenta un passo avanti significativo per chi desidera una soluzione più comoda e integrata.

Con l'arrivo di WhatsApp su iPad, rimane ora Instagram come una delle poche grandi piattaforme social ancora prive di un'app ottimizzata per i tablet Apple. Sebbene circolino voci su possibili sviluppi in questa direzione, al momento non esistono conferme ufficiali. Gli utenti interessati possono già scaricare la nuova app di WhatsApp per iPad direttamente dall'App Store, esplorando tutte le sue funzionalità avanzate e il design pensato appositamente per i display più grandi.