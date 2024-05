WhatsApp: addio al numero di "messaggi non letti" e altre novità

WhatsApp sta sviluppando una funzione molto attesa: la possibilità di cancellare il conteggio dei messaggi non letti. Questa nuova caratteristica è stata individuata dai ricercatori di WABetaInfo nella versione beta di WhatsApp per Android v2.24.11.13.

Dagli screenshot trapelati, sembra che WhatsApp introdurrà un nuovo pulsante "Cancella non letti all'apertura" nella pagina delle notifiche. Attivando questo pulsante, il conteggio dei messaggi non letti verrà azzerato automaticamente ogni volta che l'utente aprirà l'app. Questo permetterà agli utenti di iniziare con una casella di posta pulita, senza l'ansia di vedere un numero elevato di messaggi non letti.

Questa funzione si rivelerà particolarmente utile per gli utenti che ricevono un gran numero di messaggi, specialmente da gruppi di chat. Spesso, i membri di gruppi di grandi dimensioni possono sentirsi sopraffatti dal numero di notifiche e messaggi non letti, e questa nuova funzionalità aiuterà a ridurre l'ansia associata. Attualmente, la funzione non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester. WhatsApp non ha rilasciato una data ufficiale per l'introduzione di questa funzionalità nella versione stabile dell'app.