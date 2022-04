Western Digital WD 5 TB My Passport per utenti Mac ad un prezzo BOMBA su Amazon

La versione Mac del My Passport da 5TB è la scelta giusta per tutti gli utenti Apple che necessitano di un'unità di memoria USB efficiente e sicura. Attualmente puoi trovare il Western Digital WD 5 TB My Passport in offerta su Amazon a soli 142,09€, un prezzo davvero interessante.

Le unità per il Mac aggiungono un cavo da USB-C a Micro-B. Non esiste una versione per Mac da 1 TB, ma se desideri possdere uno spazio di archiviazione da questa portata puoi acquistare la versione per Windows, trovare il cavo appropriato e riformattare l'unità.

L'unità ha un fattore di forma da 2,5 pollici e arriva 5.400 giri / min. Inoltre, My Passport possiede la crittografia hardware AES-256 e protezione tramite password. Se configurata correttamente, questa tecnologia è attualmente considerata impenetrabile.

Per sfruttare la crittografia, è sufficiente installare e avviare l'app WD Security fornita sull'unità, inserire una password e, facoltativamente, aggiungere un suggerimento per la password. Come impostazione predefinita, ogni volta che colleghi l'unità a un computer o riavvii, ti verrà richiesta la password prima di poter accedere ai tuoi dati. Puoi acquistare il prodotto su Amazon approfittando dello sconto e della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.