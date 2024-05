PenDrive SanDisk da 128GB: capiente, veloce ed elegante, MAXI SCONTO

La PenDrive SanDisk da 128GB è l'accessorio perfetto per espandere la memoria del tuo smartphone mentre sei in movimento. Con la sua capacità di trasferire foto e video fino a 150 MB/s, puoi liberare spazio sul tuo dispositivo senza sacrificare la comodità o la velocità.

Libera la tua creatività e scatta tutte le foto che desideri, sapendo che hai a disposizione un modo affidabile per salvare i tuoi dati grazie alla chiavetta USB 3.1. Con questa tecnologia, avrai sempre un modo rapido e efficiente per archiviare i tuoi file, sia che tu stia lavorando al PC o sul tuo smartphone.

L'archiviazione mobile offerta dalla PenDrive SanDisk è l'aggiunta ideale per registrare ancora più video e foto senza preoccuparti di rimanere senza spazio. Grazie ai due connettori diversi, uno USB Type-C per il tuo smartphone e un connettore USB 3.1 per il PC, potrai trasferire facilmente i tuoi dati da un dispositivo all'altro senza alcun problema di compatibilità.

E per una gestione ancora più semplice dei tuoi contenuti, puoi facilmente eseguire il backup utilizzando l'app SanDisk Memory Zone. Questa app intuitiva ti consente di visualizzare e gestire i tuoi file in modo efficiente, garantendo che i tuoi dati siano sempre al sicuro. Puoi scaricare l'app dal Google Play Store.

Su Amazon, oggi, la PenDrive SanDisk da 128GB viene scontata del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 12,98€. Approfittane ora!