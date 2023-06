Webstudio: visual Web editor "democratico"

Webstudio è uno strumento visuale per lo sviluppo di pagine Internet nato con lo scopo di "democratizzare" il development. I suoi creatori lo presentano non a caso come un visual builder Open Source. Per il momento si tratta di un progetto in fase di beta pre-lancio ma è già possibile testarne le principali funzionalità.

Un IDE "democratico" per professionisti

Tra i maggiori vantaggi di questa soluzione vi è il fatto che essa non lega gli sviluppatori ad una piattaforma specifica. La licenza MIT sotto cui viene rilasciato Webstudio permette di utilizzarlo liberamente anche in progetti self-hosted. Chi lo desidera può contribuire alla sua implementazione o creare la propria applicazione a partire da esso.

Per quanto riguarda il deploy, di base i siti Web realizzati con Webstudio vengono distribuiti tramite Wordkers di CloudFlare, garantendo un delivery praticamente istantaneo e un latenza prossima allo 0. Le prestazioni elevate dei siti Web sono possibili anche grazie al rendering automatico delle immagini in formato WebP. Senza perdita di qualità.

Buone notizie anche per quanto riguarda il coding in CSS, perché grazie ai Local Styles del progetto è possibile limitare il numero di classi da gestire. In modo simile a quanto accade con una soluzione più nota ma closed come Webflow, la traduzione visuale di CSS avviene senza oscurare il codice. In questo modo è sempre possibile intervenire per applicare le proprie personalizzazioni.

Si possono condividere progetti all'interno di un team tramite link, stabilendo i permessi da associare a ciascun collaboratore. Le analytics generate sono completamente anonimizzate, tutti i dati vengono archiviati in server europei garantendo conformità con il GDPR.

Roadmap e prezzi

Per il futuro di Webstudio sono previste diverse integrazioni. Entro il 2023 dovrebbe arrivare il supporto per i CMS, database UI Kit e Figma Tokens Sync. Dovrebbero poi arrivare gli strumenti per il controllo di versione, la collaborazione in tempo reale e il supporto per animazioni e interazioni.

Webstudio può essere utilizzato gratuitamente senza limiti di collaboratori per scopi non commerciali, creando un numero illimitato di siti Web e pagine con non più di 10 mila visite al mese. Vengono offerti anche 2GB per lo storage degli asset, la possibilità di attivare fino a 5 domini personalizzati e una community di supporto. In futuro verranno proposti due piani a pagamento per l'uso professionale.