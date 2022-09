Webcam Logitech StreamCam FULL HD ad un prezzo FOLLE su Amazon

Progettata principalmente per i creatori, la StreamCam di Logitech è il dispositivo perfetto se hai bisogno di una webcam che abbia una qualità video eccellente. Orientata verso piattaforme di social media come Twitch, YouTube e storie di Instagram, supporta video Full HD 1080p a 60 fps e ha tante funzioni interessanti che puoi utilizzare. Acquistala su Amazon a soli 84,99€ invece di 164,99€.

La messa a fuoco automatica e l'esposizione intelligenti utilizzano il tracciamento facciale, mentre la stabilizzazione dell'immagine aiuta a ridurre le vibrazioni della fotocamera e i doppi microfoni integrati offrono un audio migliorato in modalità stereo o dual mono. Inoltre, il software Logitech Capture ti aiuterà a migliorare i tuoi contenuti grazie all'aggiunta di sovrapposizioni grafiche, transizioni video e altro ancora. StreamCam di Logitech si connette al tuo sistema host Windows o Mac utilizzando un cavo USB Type-C integrato. Può essere montato su un treppiede o su un monitor utilizzando il supporto per monitor integrato, che si sposta e si inclina.

Porta i tuoi contenuti a un livello superiore: dotata di un'elevata qualità dell'immagine, doppi microfoni frontali, opzioni di montaggio versatili e connettività USB di tipo C, la videocamera è ideale per trasmettere sulle tue piattaforme di streaming preferite.

Inoltre la webcam è ancora più potente se utilizzata con Logitech Capture. Ti consente di utilizzare alcune funzioni che automatizzano l'esposizione, l'inquadratura e la stabilizzazione così puoi concentrarti sulla realizzazione dei tuoi contenuti senza pensare ad altro.

Il tracciamento facciale abilitato all'intelligenza artificiale offre una messa a fuoco e un'esposizione accurate, indipendentemente da dove ti trovi. L'esposizione automatica è ottimizzata per farti apparire al meglio in una varietà di condizioni di illuminazione. La StreamCam utilizza USB di tipo C per garantire velocità di trasferimento video efficienti. È compatibile con Windows 10 e macOS 10.14 e versioni successive. Approfitta dello sconto del 48% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.