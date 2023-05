Webcam Logitech in SUPER PROMO (-60%)

Questa offerta è davvero incredibile e imperdibile. Oggi la webcam Logitech è scontata del 60% su Amazon. Sì, hai capito bene 60%, quindi la paghi molto meno della metà del suo costo di mercato.

In termini numerici dal prezzo di 103,99 euro ora hai la possibilità di pagare questo prodotto solamente 41 euro. Avrai quindi un risparmio netto di oltre 60 euro.

Webcam Logitech: portatile e Full HD

Con questa webcam avrai a tua disposizione videochiamate Widescreen Fluide. Segui l'azione con precisione nitida in Full HD 1080p a 30 fps, la ‎lente di vetro con un campo visivo di 78°‎ copre tutta l'azione.

Dispone poi della messa a fuoco automatica veloce. Con la videocamera portatile C615, l'immagine rimane nitida e chiara durante le videochiamate, ‎anche nei primi piani, fino a 10 cm. E ancora correzione dell'illuminazione HD. Immagini luminose e nitide in ogni ambiente, questa camera ottimizza ‎automaticamente calore ed equilibrio dell'immagine in qualsiasi impostazione, ‎anche con scarsa illuminazione. Le tue call di lavoro non saranno più le stesse grazie al microfono incorporato con riduzione del rumore. In questo modo le tue conversazioni risulteranno chiare anche se tu trovi in ambienti affollati.

Ma la webcam Logitech è anche versatile, puoi metterla ovunque e disporre sempre della migliore angolazione. Difatti si tratta di una telecamera girevole a 360°. Anche sul supporto e si inclina verticalmente, offrendoti ottima ‎flessibilità, facilità d'uso durante videochiamate, registrazioni e aiuta a proteggere la tua privacy. Ottima sia per laptop che per tablet. Compatibile con Windows 10 o versioni successive, Windows 8, ‎Windows 7, Mac OS 10.10 o versioni successive e Chrome OS tramite la porta USB e streaming via ‎wifi.

Infine Logitech ti consente anche di abbinare una serie di altri dispositivi come mouse, tastiera e altro per usufruire di un kit completo dalla qualità garantita.

Sta letteralmente andando a ruba per il prezzo davvero piccolo. Prendila ora con il 60% di sconto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.