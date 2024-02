Web hosting completo e affidabile? Hostinger

Se hai bisogno di un servizio di web hosting per il tuo sito web, devi scegliere una soluzione che ti offra tutto quello che ti serve: funzionalità avanzate, website builder, supporto clienti e prezzi convenienti. Una soluzione tipo Hostinger, di qualità a un prezzo imbattibile: solo 2,99€ al mese per il piano Premium.

Inoltre, se acquisti ora, puoi avere uno sconto fino al 75% e una garanzia soddisfatti o rimborsati in 30 giorni. Continua a leggere per conoscere maggiori dettagli.

Hostinger: un web hosting con tante funzionalità

Hostinger offre diversi piani di abbonamento tra cui scegliere, in base alle tue esigenze e al tuo budget. Puoi optare per un piano di hosting condiviso, ideale per siti web personali o piccoli, o per un piano di hosting WordPress gestito, ottimizzato per i siti web basati su WordPress.

Puoi anche scegliere un piano di hosting cloud, che ti offre una maggiore flessibilità e scalabilità. Qualunque piano tu scelga, Hostinger ti offre tante funzionalità per migliorare le prestazioni e la sicurezza del tuo sito web.

In tal senso, vale la pena citare l’SSL gratuito illimitato, i backup automatici, il traffico illimitato e le email gratuite.

Inoltre, potrai contare sull’accelerazione WordPress con LiteSpeed, per rendere il tuo sito web più veloce e più stabile, e sugli aggiornamenti automatici e gli strumenti di sicurezza specializzati, per proteggere il tuo sito web da virus e malware

Infine, la protezione DDoS, il firewall delle applicazioni web, lo scanner malware e la protezione della privacy del dominio WHOIS difendono il tuo sito web da attacchi e violazioni.

Insomma, Hostinger ti offre un web hosting completo e affidabile per il tuo sito web. Gli sconti arrivano fino al 75%, facendoti risparmiare 323,28€ in totale. Questa offerta è limitata nel tempo; quindi, se non vuoi perdertela, clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dedicata e abbonati al piano che ritieni più congeniale per le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.