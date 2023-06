WD My Book: hard disk da 6TB al 45% su Amazon

Hai bisogno di un hard disk bello capiente e veloce per avere tutto quello che ti serve a portata di mano senz sacrificare niente? Allora non perdere assolutamente questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello WD My Book da 6 TB a soli 145,38 euro, invece che 266 euro.

In questo momento dunque siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 45% che ti permette di risparmiare più di 120 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per i clienti Amazon Prime, prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

WD My Book: hard disk esagerato a prezzo vantaggioso

Ciò che rende l'hard disk WD My Book un ottimo acquisito è sicuramente la sua grande capacità di archiviazione. Grazie ai suoi 6 TB di spazio non dovrai più preoccuparti della memoria del PC che si esaurisce. Oltre a questo è dotato dell'interfaccia USB 3.0 che garantisce trasferimenti veloci.

È perfettamente compatibile per PC Windows e Mac OS e non necessita di alcuna installazione. Include un software di backup per garantire una maggiore sicurezza ai tuoi file, in modo che non vadano persi. E potrai proteggere i tuoi dati con la crittografia hardware AES a 256 bit che è già integrata.

Insomma oggi puoi fare un bel colpo e risolvi completamente i tuoi problemi di memoria sul PC. Quindi approfitta di questo sconto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo WD My Book da 6 TB a soli 145,38 euro, invece che 266 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

