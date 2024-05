1TB di storage sempre a disposizione con l'SSD Samsung esterno al 35% di sconto

Un SSD esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che serve a memorizzare dati in modo veloce e affidabile e oggi, su Amazon, l'SSD Samsung esterno da 1TB viene scontato del 35% per essere venduto a 109,99€.

Sconto XL sull'SSD esterno Samsung da 1TB

L'SSD esterno Samsung da 1TB rappresenta un'opzione affidabile e ad alte prestazioni per l'archiviazione portatile dei tuoi dati. Con un design durevole e una certificazione IP65 per la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere, questo SSD offre una sicurezza extra durante l'uso in ambienti difficili o in movimento.

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen.2, questo SSD porta la velocità di trasferimento dei dati a nuovi livelli, fino a 9,5 volte più veloce rispetto ai dischi rigidi esterni tradizionali. Con velocità di lettura e scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente, puoi trasferire file di grandi dimensioni in pochissimo tempo, migliorando la tua efficienza e produttività.

La scocca in gomma resistente agli urti dell'SSD portatile T7 Shield assicura una protezione aggiuntiva contro danni causati da cadute accidentali. Può resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri, rendendolo un compagno sicuro per gli spostamenti quotidiani o per le avventure all'aria aperta.

Con i due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, hai la flessibilità di collegare il tuo SSD a una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questa versatilità rende l'SSD esterno Samsung una scelta ideale per utenti di diversi dispositivi.

