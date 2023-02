Wacom One Creative è la tavoletta grafica ideale a questo prezzo su Amazon

La Wacom One è un'opzione eccellente per chi cerca una tavoletta da disegno a basso costo. Wacom One è un'opzione fantastica per gli artisti che utilizzano Windows o Mac più vecchi e sono alla ricerca di uno schermo da disegno economico. L'inclusione di SideCar ha reso il prodotto meno interessante per gli utenti di Mac e iPad più recenti con supporto per Apple Pencil. Acquistalo su Amazon a soli 284,90€ invece di 409,90€.

Il nuovo Wacom One è destinato a essere un punto di partenza economico e, soprattutto, accessibile per gli artisti che desiderano una tavoletta da disegno. Wacom One è facile da usare sia nel design che nelle funzionalità, supporta dispositivi Windows, Mac e Android e, soprattutto, un'ampia gamma di pennini oltre a quello incluso nella confezione.

Il Wacom One è irritante perché richiede non solo uno, ma ben tre cavi per collegarsi al computer: un cavo USB, un cavo HDMI e un cavo di alimentazione. Ma il vantaggio di usare i cavi è che, a differenza di alcune soluzioni per iPad, il dispositivo non deve attingere energia da un computer portatile. Il Wacom One funziona immediatamente quando viene collegato sia a Mac che a Windows. Nonostante il prezzo ridotto, Wacom non è scesa a compromessi sulla qualità dei dongle inclusi. Entrambe le connessioni HDMI e USB-C sono dotate di adattatori integrati.

La tavoletta Wacom One si presenta in un robusto involucro di plastica bianca che può essere ripiegato su una superficie piatta quando non viene utilizzato. L'unico accessorio è un unico cavo di alimentazione con presa HDMI e USB. La risoluzione di 1920 x 1080 è sufficiente per queste dimensioni. Anche se lo schermo gestisce solo il 72% della copertura della gamma cromatica NTSC, un altro vantaggio significativo è che gli angoli di visione si sono mantenuti buoni per quanto riguarda la fedeltà dei colori se visti in posizione decentrata. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.